Fenomenale Dani Alves haalt het van geniale Tielemans (mét beelden)

Zowel Dani Alves als Thomas Meunier kwamen voor PSG aan de aftrap, ginds in Marokko. De wedstrijd werd immers in Tanger gespeeld. Daar staat naast een beruchte gevangenis ook een stadion.

Tielemans zorgde in de eerste helft al voor de opening door Sidibé met een prachtbal alleen voor de doelman van PSG te brengen. Bekijk hier nogmaals die wonderlijke assist.

Maar Dani Alves wou zijn team niet zomaar naar de slachtbank leiden. Met een doelpunt en een assist zorgde hij voor de zege van PSG. Bekijk hieronder de beelden. Opgelet, het laden van de filmpjes kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

1-1 Dani Alves. Doesn't matter what position you play when you can hit a free kick like this #PSG #Monaco #ASMPSG pic.twitter.com/PGlcaoVy4f