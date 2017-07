Gent heeft verdedigers nodig en er zat lange tijd eentje in de pijplijn: "Maar je kan van hem niet de duurste transfer maken"

door Redactie



Denis Odoi naar AA Gent of niet? Vanhaezebrouck laat zich uit

Foto: © photonews

KAA Gent investeerde de voorbije maanden al heel wat miljoenen in nieuwe spelers. Kubo, Kalinic, Andrijasevic: de miljoenen werden rijkelijk uitgegeven. Maar in defensief opzicht is er nog wat nodig.