De man die zich kapot liep tegen Anderlecht: "Ik kreeg veel het verwijt dat ik niet kon knokken..."

Hairemans speelde een dijk van een wedstrijd. Liep zich de longen uit het lijf, maar kwam op het einde bijna niet meer vooruit. "Ik kreeg veel het verwijt dat ik wel goed kon voetballen, maar te weinig strijd toonde", knipoogde de middenvelder.

"Ik heb vandaag laten zien dat ik mee kan knokken met de ploeg. Soms moet je kritiek meepakken en omzetten in iets goed en niet meteen boos zijn en dat heb ik duidelijk gedaan."

Opsteker

Bölöni heeft van het fysieke onderdeel zijn stokpaardje gemaakt. En dat pikte Hairemans goed op. "Ik ben momenteel fysiek heel sterk en dat heb ik ook laten zien vandaag. Het ging snel en vooral in de tweede helft hebben we veel achter de bal moeten lopen. Het was duidelijk dat we opnieuw op het hoogste niveau spelen."

En er was reden voor een eerste bescheiden feestje op de Bosuil. "Als je op de eerste speeldag Anderlecht op een gelijkspel kan houden. Mag je zeker tevreden zijn. Onze eerste helft was heel sterk en dit moeten we meepakken naar de volgende wedstrijden. Dit was zeker een opsterker voor de hele ploeg en voor de fans."