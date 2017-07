Van der Bruggen ondervindt: "Daar kunnen we tegenstanders pijn mee doen"

Hannes Van der Bruggen kreeg samen met Christophe Lepoint de controle over het middenveld in de tweede helft. "Ik vind dat we zeker een gelijkspel verdienden. Maar we moeten het positieve onthouden. We hebben veerkracht en weerbaarheid getoond", aldus de middenvelder.

Charleroi had echter één groot voordeel. "Ze hebben daar vooraan vier jongens van minstens 1m90 rondlopen. En die kunnen hun lengte en kracht ook goed gebruiken. Dan krijg je het moeilijk. Maar de mentaliteit was supergoed."

De kapitein ziet ook wat er nog beter kan. "De coach zegt ons om zo compact mogelijk te staan en dat lukte al redelijk goed. Maar wat ons nog meer kan bijbrengen zijn de flankveranderingen. Dat doen we al vrij goed, maar daar kunnen we nog meer mee doen. Daar kunnen we tegenstanders pijn mee doen."