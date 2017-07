Ivan Leko houdt vast aan idee: "Club Brugge speelde zo zijn beste matchen vorig seizoen"

Het systeem met drie achterin werd tegen Basaksehir niet het meest stabiele bevonden. "Het systeem is belangrijk, maar ook niet zo belangrijk", aldus Ivan Leko daarover in Het Nieuwsblad. "De tegengoals lagen vooral aan geluk en een minder moment van onze spelers."

Niemand wint met vingers in de neus op Lokeren

En dus gaat Leko door met drie man achterin: "Vorig seizoen speelde Club Brugge in dat systeem zijn beste matchen. De match tegen Gent in de play-offs, in de Champions League en op Standard." Een duidelijke keuze van de coach.

Op bezoek bij Sporting Lokeren moet Club Brugge ook proberen de kwalijke uitreputatie van de voorbije seizoenen op te poetsen. "We weten wat we moeten doen in Lokeren. De druk is niet groter dan woensdag, geen enkele ploeg wint met de vingers in de neus op Lokeren."