Ceulemans kritisch: "Hij heeft nog geen niveau Club Brugge" en "Dacht dat ze die meteen gingen uitlenen"

Zo ziet Jan Ceulemans in de doelman niet meteen dé vaste waarde voor blauw-zwart. "Horvath? Neen, dat is voor mij nog geen niveau Club Brugge", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Spelen in België of Nederland is iets helemaal anders

"Nakamba is voor mij ook geen goede, om te zeggen. In België of in Nederland voetballen, dat is toch nog iets anders. Net zoals Westerlo ook Club Brugge niet is", doelende op Acolatse.

"Ik heb Acolatse en Ganvoula meermaals zien spelen bij Westerlo en dacht dat Club Brugge en Anderlecht ze meteen zou uitlenen."