Om maar te zeggen, BÃ¶lÃ¶ni: "Obbi wie?" Uw nieuwe spits: "Aaahh"

Geen kat die voor de match een eurocent voor de kansen van The Great Old gaf. Er stond immers nog geen ploeg, dat kon niet na zo'n warrige voorbereiding. Mis! "We stonden goed in de organisatie. In de eerste helft gaven we geen kansen weg aan Anderlecht", aldus de coach glimmend.

"De tweede helft werden we door de technische supperioriteit van Anderlecht achteruit gedrukt, maar ook toen bleef het blok staan. Veel kansen gaven we niet weg. En het publiek trok ons over de streep. Vandaag waren we echt met 12."