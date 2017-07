Relschoppen in cijfers: pv's, stadionverboden en boetes

La Dernière Heure brengt de cijfers naar buiten. Vorig jaar ging het om 1.070 pv's en momenteel mogen er nog steeds 870 supporters niet binnen in het stadion. Daarnaast zijn 300 dossiers nog lopende. Het totale bedrag van de boetes ligt ruim over een half miljoen euro.

Het grootste gevaar: pyro

“Ondanks de middelen die werden ingezet en de controles, slagen we er niet in om het fenomeen uit te roeien van het gebruik van pyrotechnische objecten in de stadions", vertelt financieel directrice Cathy Van den Berghe. “Die zeer gevaarlijke objecten worden steeds kleiner en steeds gemakkelijker te verstoppen. Ze veroorzaken soms onherstelbare lichamelijke schade."