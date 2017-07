BREAKING: Verrassende transfer Rode Duivel in de maak: "We zijn heel dicht bij akkoord met Fellaini"

Dat heeft Cenk Ergun, sportief directeur van de Turkse topclub, vandaag laten weten: "We hebben hem benaderd met een aanbod, we zijn dicht bij een akkoord", liet die weten.

Vrij verrassend, want José Mourinho was steeds lovend over zijn middenvelder. Hij gebruikte hem wel niet zoveel als basisspeler, maar Fellaini werd bijzonder geapprecieerd door The Special One. Dat Fellaini nu zou vertrekken, betekent toch dat hij niet echt meer in de plannen voorkomt. Mourinho zou wel graag nog een extra middenvelder aantrekken.