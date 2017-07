Moeilijke maanden op komst voor Leko? "Dat silhouet zal hem achterna huppelen"

"Hij gaat het nog moeilijk krijgen op Jan Breydel", beseft Hugo Camps in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Er zal de komende maanden steevast worden gerefereerd naar het monument Michel Preud'homme. Het silhouet van de gevierde ex-coach zal Leko achterna huppelen."

Toch hoeft Leko niet te wanhopen: "Hij weet te vertederen met zijn enthousiasme en lijkt organisch verbonden met de ploeg. Hij deelt in de vreugde en in de klappen. Misschien is hij nog te veel speler, kwajongen om coach te zijn van Club Brugge. Maar hij verdient het voordeel van de twijfel."

De komende weken en maanden zal moeten blijken in hoeverre Ivan Leko een ander silhouet voor zichzelf kan aanmeten. Met een nieuwe formatie en veel strijd tegen de Turken deed hij alvast een eerste goede stap in de juiste richting.