'Neymar mag zelf beslissen': absolute toptransfer in de maak?

Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu gaf het in de NY Times nog aan dat Neymar zelf kan beslissen of hij vertrekt, ook al heeft hij nog vier jaar contract.

En misschien is de keuze dan wel snel gemaakt. Bij Barcelona zal hij de komende jaren sowieso niet de bestverdienende speler worden, want daarvoor zit Messi hem te veel 'in de weg'.

Bij PSG kan dat helemaal anders worden: een contract van vijf jaar, een loon van 30(!) miljoen euro per seizoen en ook Barcelona zou er niet slechter van worden met een transferprijs van 222 miljoen - het bedrag dat als clausule in het contract staat.

De transfersoap rond Neymar sleept al een tijdje aan. Van Pique die stellig zegt dat hij blijft tot ruzie op training, elk klein ding telt mee. Een promocampagne in Azië die is afgezegd? Dat is ook een teken aan de wand volgens sommigen. Wordt vervolgd ... Maar het wordt wel steeds waarschijnlijker.