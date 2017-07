Deschacht heeft het naast het veld wÃ©l goed voor elkaar: "Seks is een sleutelprincipe"

Zijn knappe vriendin en ex-Miss België Annelien Coorevits staat Oli ook bij in de moeilijkere tijden. "Ik ben een voorstander van de uitspraak: ‘kies en hou van je keuze’. Ik heb gekozen voor Olivier en hij voor mij", vertelt ze in Focus.

"Seks is een sleutelprincipe in een relatie. Ik weet dat veel mensen samenleven als broer en zus. Zeker als je kinderen hebt, trap je makkelijker in die valkuil, maar dat is volgens mij nefast voor een koppel. Zodra er kinderen zijn, moet je bewust werken – ja, ik gebruik ‘werken’ – om nog steeds man en vrouw te zijn. Om minnaars te blijven."