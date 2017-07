Opmerkelijk: Dan toch niet gedaan voor Raman bij Standard?

Zo zat hij in de laatste oefenwedstrijden steevast in de tribune bij de Rouches. Even werd gedacht dat Raman op weg naar de uitgang was bij Standard, maar daar lijkt nu toch verandering in te komen.

Raman zit immers gewoon in de wedstrijdstelectie voor de partij op bezoek bij KV Mechelen. Hij lijkt dan toch nog in de plannen van de Portugese hoofdcoach te passen.

De selectie van Standard