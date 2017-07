Weiler toch met een kleine sneer richting Antwerp: "Dat is de eerste keer dat ik dat zie"

Weiler herhaalde een paar keer dat zijn ploeg de zege verdiende op basis van de tweede helft. Al moet wel gezegd dat het in de zone van de waarheid telkens 'net niet' was of dat er een sterke Bolat in de weg stond.

Die Bolat haalde ook het hele arsenaal uit zijn rijkgevulde carrière boven. "Antwerp wilde echt dat punt en dus hebben ze gedaan wat moest. Ze hebben alles gegeven in de eerste helft en veel spelers hadden krampen op het einde. Maar het is wel de eerste keer dat ik een keeper met krampen zie", knipoogde Weiler.

Een kleine sneer richting Bolat, die op het einde van de match verschillende keren op de grond bleef liggen. Maar ja, ook dat is voetbal...