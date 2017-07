Weiler blijft bij zijn standpunt: "Tevreden met manier van spelen"

We zagen nog veel mankementen in het spel van Anderlecht. Achteraan staat het wel als een huis met het duo Spajic-Kara, maar in de andere linies is er nog veel werk. Maar toch... "Ja, ik ben blij met wat ik gezien heb, zeker de manier van spelen, niet over het resultaat natuurlijk", aldus de Zwitser.

Ganvoula mocht inkomen, Onyekuru warmde zich tevergeefs op.

Weiler had het scenario voorspeld aan zijn spelers. "Een ploeg die terugkeert naar eerste klasse en die thuis speelt tegen de kampioen... We wisten dat ze de eerste 20 minuten alles gingen. Ze speelden alsof het de laatste match van hun leven was. Ze hebben ons in de problemen gebracht, maar we hebben geen moment gedacht dat ze gingen scoren."

Ze speelden alsof het de laatste match van hun leven was - René Weiler

De tweede helft was een andere zaak. "Daar is geen discussie over, we hebben gedomineerd. Maar we hebben geen tal van grote kansen gehad. Ik ben ontgoocheld dat we niet gewonnen hebben, maar het is het begin van het seizoen."