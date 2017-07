Verliest Standard toch nog smaakmaker? Deze twee clubs komen hem morgen bekijken

Standard heeft al goed ingekocht, maar vooraan hebben ze toch nog zorgen. Zowel Orlando Sa als Ishak Belfodil dreigen immers nog te vertrekken. Voor die laatste zitten er met Spartak Moskou en Hannover morgen trouwens twee geïnteresseerde teams in de tribunes.

Belfodil maakt er geen geheim van dat hij openstaat voor aanbiedingen. In de winter was hij al bijna weg naar Everton voor 12 miljoen, maar toch liep het nog fout. De aanvaller/middenvelder was vorig seizoen goed voor 17 goals en vormde een goeie tandem met Sa.