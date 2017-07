Club Brugge-fans mogen blij zijn, Hamburg zet in op twee andere namen

Stefano Denswil werd afgeschreven door HSV Hamburg

Zoals we u eerder al lieten weten is de interesse in Stefano Denswil serieus bekoeld bij Hamburg. De Duitsers zagen de Champions League-voorrondewedstrijd tegen Basaksehir en keerden met een negatief rapport terug.