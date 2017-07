Alderweireld en Tottenham geraken er maar niet uit, vertrek niet langer onrealistisch

Alderweireld ligt nog tot 2019 met optie op een extra seizoen onder contract. Maar de verdediger is bij de Spurs ook uitgegroeid tot één van de steunpilaren en wil dat beloond zien. "Het is aan hen om een voorstel te doen. Het hangt af van Tottenham", zei hij nog bij zijn laatste doortocht bij de Rode Duivels.

We zijn nu bijna twee maand later en er is nog steeds niks uit de bus gevallen: "Nee, geen nieuws", liet Alderweireld weten op de vraag of er al een akkoord in zicht was. Alderweireld wil een contract evenredig met zijn gegroeide status. Samen met Vertonghen is hij één van de meest gerespecteerde verdedigende duo's in de Premier League.