"Het gaat escaleren bij Standard, verder de dieperik in"

"Ochoa, Pocognoli, Mpoku en Agbo. Moet die laatste het niveau optillen van Standard? En wat heeft Mpoku al bewezen? 1 goede en 3 slechte matchen", is Eric Van Meir erg streng in Het Nieuwsblad.

"Ik vrees dat het nog zal escaleren. De dieperik in. Om een of andere reden lukt het daar niet. Die Mexicaanse keeper nu, dat is toch typisch Standard?"

Ook Geert De Vlieger stelt zich vragen: "Waar zit de sportieve lijn? De keuzes? Het ging in play-off 2 enkel bergaf. Te weinig kwaliteit. Het zal niet lukken met een trainer als Sa Pinto. Hij hoopt op mentaliteit, dat duurt een maand."