Voor het bengaals vuur en pyrotechnisch materiaal tijdens de match zal The Great Old waarschijnlijk wel een reprimade (of zelfs boete) krijgen van de Pro League. "We don't come in peace", de tifo van de gevreesde X-side was ook op het randje, maar goed... Wat een sfeer op de Bosuil vrijdagavond.

Soms provocerend richting de andere supportersclan, maar dat heb je overal. Maar vooral: 90 minuten achter de eigen ploeg. En trots op hun stamnummer 1, dat voelde je zo doorheen het hele stadion. Vele ploegen hebben schrik voor de komst van Antwerp en zijn aanhang, maar zoals gisteren hebben we er geen problemen mee.

Als de Antwerp-aanhang dit elke week brengt, zijn ze een meerwaarde voor hun eigen ploeg en voor eerste klasse. Sclessin kan vurig zijn, maar het gaat dit seizoen ook spoken op de Bosuil. Als dit een voorbode was voor de sfeer voor de rest van het seizoen, zit het wel goed daar...