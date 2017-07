Vertrekt Dendoncker toch nog bij Anderlecht? Middenvelder weet wat hij wil

AC Milan, Red Bull Leipzig en Manchester United zijn maar drie van de topclubs die er erg graag Dendoncker zouden bijwillen.

Zeker United - en José Mourinho meer specifiek - is erg gecharmeerd van de prestaties van de controlerende middenvelder. Met een transferprijs van bijna 40 miljoen euro wordt het echter niet makkelijk om Dendoncker te komen loswrikken.

Hoewel de middenvelder zelf al meermaals heeft verklaard dat hij geen rekening houdt met de prijs op zijn hoofd. "Of het teveel is? Ik snap dat Anderlecht een prijs op mijn hoofd moet zetten, maar ik ga een keuze maken in functie van mijn carrière."

De bal ligt nu in het kamp van de Mancunians. Komen zij over de brug met de 34 miljoen pond die paars-wit wil? Dan is er nog veel mogelijk in de maand augustus, zoveel is wel duidelijk.