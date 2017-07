Genk laat meteen dure punten liggen: "Moeten allemaal in de spiegel kijken"

"Dit is een teleurstellend resultaat", zei Stuivenberg achteraf. "Mijn team speelde een uur lang onherkenbaar. Er liepen heel wat simpele dingen mis in ons spel. Of we wat verlamd waren? Dat weet ik niet. Dat is een snelle conclusie, maar feit is dat we gewoon niet op niveau waren."

Genk botste in de eerste helft wel op een goed georganiseerd Waasland-Beveren. "Zij hebben het ons zeker moeilijk gemaakt, maar we moeten allemaal in de spiegel kijken. Die 3-2 voorsprong hadden we nooit meer uit handen mogen geven."