Toch een steekje van Conte naar Mourinho: "Weet je nog toen Chelsea tiende eindigde?"

"We weten dat het moeilijk gaat zijn om vorig seizoen te evenaren en we willen zeker een Mourinho-seizoen vermijden", was de voormalige bondscoach van Italië duidelijk.

Kijk naar Ranieri en Mourinho, zij werden ontslagen -Antonio Conte Deel deze quote: "Twee jaar geleden eindigde Chelsea als tiende in de competitie, dat mag niet opnieuw gebeuren." Toen Mourinho in dat seizoen ontslagen werd, stonden The Blues zelfs pas zestiende. Conte is dus gewaarschuwd, zeker na wat er met Ranieri gebeurde. "De coaches van de twee kampioenen voor ons, verloren allebei hun job in het seizoen erna."