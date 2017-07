Generale repetitie voor binnen 2 weken: Barcelona wint eerste Clasico

Binnen twee weken staat de echte Clasico in Camp Nou op het programma. Bij Real Madrid wel geen Cristiano Ronaldo, die extra vakantie kreeg, en dat scheelt wel een slok op een borrel. Concurrent Lionel Messi profiteerde om de score te openen na drie minuten. Vier minuten later had Rakitic al de 2-0 op het bord gezet.

Maar de Koninklijke vocht terug en nog voor de rust werd het 2-2 na goals van Kovacic en Asensio. In de tweede helft zette Piqué al na vijf minuten de eindstand op het bord na een mooie vrije trap van Neymar. Thomas Vermaelen bleef bij de Catalanen de hele match op de bank.