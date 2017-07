Club Brugge is nog niet klaar: "Wij hebben absoluut nog plannen op de transfermarkt"

Verhaeghe zag wel dat er in de eerste match één van de jonge transfers een serieuze indruk naliet. "We hebben een goed scoutingsnetwerk", zei hij in De Ochtend. "Dennis kende niemand, maar we volgen hem al heel lang. Ook Nakamba volgen we al 4 à 5 jaar. De naam van de spelers is niet altijd evident, het gaat om wat ze presteren op het veld."

Maar er zal nog bijkomen... "De transferperiode duurt nog een maand en daar kan nog zeer veel in gebeuren. Wij hebben absoluut nog plannen. Er moeten nog uitgaande transfers gebeuren en er zullen ook nog inkomende transfers zijn."