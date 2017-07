Verhaeghe danst nog niet in het rond: "Het wordt niet evident"

Verhaeghe zag zijn ploeg dominant spelen op Daknam. "We zijn tevreden met deze wedstrijd, maar we zijn voldoende nuchter. Ik kan dit resultaat relativeren", vertelde hij in De Ochtend, op Radio 1.

"Het boek is er, maar we schrijven een nieuw hoofdstuk onder Ivan Leko. Het woord "nieuw" is al veel gevallen. Maar we bouwen met vertrouwen."

Ik zal tevreden zijn met een ticket voor de Europa League. Maar dat is wel een must

Veel tijd hebben ze alvast niet, want woensdag staan ze voor de aartsmoeilijke taak om de 3-3 tegen Basasehir om te zetten in een kwalificatie voor de CL-poules. "Het was voor ons vroeg om dergelijke wedstrijden op dat niveau te spelen. Het wordt volgende week niet evident in Turkije."

"De poulefase van de Champions League is geen must. We dromen ervan en we zullen ons best doen. Maar ik zal tevreden zijn met een ticket voor de Europa League. Dat is absoluut een must."