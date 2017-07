Bob Peeters laat zijn licht over Antwerp schijnen: "Als ze dat doen, kunnen ze de verrassing worden"

Peeters ziet dat de omkadering al goed zit bij The Great Old. "Ze hebben met Bölöni een heel ervaren coach maar het is moeilijk om in te schatten hoe ze voor de dag zullen komen", aldus Peeters.

"Het eerste seizoen is altijd moeilijk. Als ze dat kunnen doorkomen dan denk ik dat ze weleens heel lang zouden kunnen blijven én steeds groter zullen worden. Er is een businessplan, de middelen zijn aanwezig en als de ploeg goed draait, zal de Bosuil helemaal vollopen."

Verrassing

Meer nog, Antwerp is één van de ploegen die als mogelijke revelatie getipt wordt. "Als ze meteen veel punten pakken dan zou Antwerp wel eens de verrassing kunnen worden. Maar ook daar is het wachten hoe ze uit de transferperiode zullen komen."