Bob Peeters laat in kaarten kijken: "Drummen voor play-off 1, maar dit zijn de titelkandidaten"

"Anderlecht zal er in ieder geval niet ver van zijn", aldus Bob Peeters in De Zondag. "Ze verloren dan wel Tielemans, maar Kums heeft al bewezen dat hij een van de betere in België is."

"Anderlecht is zeker niet verzwakt, al zal het ook wat afhangen van hun Europese campagne. Dat kan punten kosten. In Club Brugge waait dan weer een nieuwe wind, al is het afwachten hoe de spelers het systeem van de jonge Leko zullen oppikken."

De strijd om play-off 1 wordt fors. "Genk zal er wel weer bij zijn, met het tactisch vernuft van Stuivenberg. Standard wordt wat meer koffiedik kijken, want ook Oostende, Charleroi, Mechelen en Zulte Waregem willen er graag bij zijn."