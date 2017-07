Nog een Roemeen op weg naar Belgische topclub? 'Linksachter wordt intens gescout'

door Redactie



Cristian Ganea staat in belangstelling van Anderlecht

Foto: © photonews

Roemenen zijn hip in België de laatste jaren. Steeds meer speler uit het Oostblokland komen onze rangen versterken. Is er opnieuw eentje op komst? De scoutingsopdracht is er in ieder geval.