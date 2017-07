Tegenvaller: Origi valt uit tijdens de opwarming van Liverpool

door Yannick Lambrecht

Divock Origi kampt met hamstringblessure

Met het Wereldkampioenschap in zicht hoopt Divock Origi dit seizoen in de kijker te spelen. Het begint echter in mineur, want de Rode Duivel viel uit met een blessure.