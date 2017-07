Lukebakio "dood" na eerste 90 minuten in twee jaar: "Ik wil het vertrouwen niet beschamen"

Twee jaar, zo lang was het geleden dat ik nog 90 minuten op het hoogste niveau speeldeDeel deze quote:

Dodi wist het antwoord zelf perfect te geven. "Sinds de match met Anderlecht tegen STVV, twee jaar geleden bijna", knikte hij serieus. "Hoeveel plezier het me deed? (lacht) Ik heb me bij Toulouse ook wel geamuseerd, maar dit is toch nog iets anders. Ik ben de coach dankbaar voor zijn vertrouwen."

Felice Mazzu mag dan trouwens wel vertrouwen hebben in zijn kunnen op het veld, ernaast maakt hij zich toch nog wat zorgen. Tijdens het gesprek kwam Mazzu ineens aangelopen: "Lukebakio, pas des conneries hein!" Waarop Dodi doodleuk: "Jamais coach!"

Maar Mazzu is wel de coach die hem op het juiste pad kan krijgen. "Kijk, ik was dood na 70 minuten, dat is juist. Maar ik wil alles geven. Ik wil het vertrouwen van de coach niet beschamen. Ik voel me goed, ben goed geïntergreerd en nu wil ik het bewijzen."

Tegen Kortrijk was het alvast een goeie ouverture. Dodi was in de eerste helft bij de meeste gevaarlijke fases betrokken. Zelf had hij bijna een doelpunt te pakken. "Die vrije trap hé... Ik hoopte dat hij er zou ingaan, maar Kaminski pakte schitterend. Jammer! Maar die goal volgt wel", knipoogde hij.