Ziekte of transferitis bij verdediger Anderlecht? Grote afwezige op fandag paars-wit

door Redactie



Geen Kara Mbodj op de fandag van RSC Anderlecht

Foto: © photonews

Anderlecht hield zondag zijn fandag in het Astridpark. Met 23 aanwezige spelers, al hadden de fans het vooral over een opvallende afwezige. Is hij dan toch op weg naar het buitenland?