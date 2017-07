Benteke bewijst zich en vindt mogelijk oplossing in Nederland

door Yannick Lambrecht

Foto: © Photonews

Bij Crystal Palace hebben we geen broederlijk koningskoppel gekregen. Christian Benteke is er een absolute sterkhouder, maar kleine broer Jonathan kon er niet doorbreken. De kans is groot dat hij weer dichter bij huis komt voetballen.