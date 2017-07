"Artiest" De Bruyne steelt de show, Pep Guardiola heeft dit over hem te zeggen

Het werd 3-0 in Nashville na goals van John Stones, Raheem Sterling en Brahim Diaz. Maar De Bruyne slaagde er desondanks in om alle aandacht naar zich toe te trekken. Hij reikte Stones de 1-0 aan met een schitterende vrije trap. City overdonderde de eerste helft de Spurs (waar Alderweireld, Vertonghen en Dembélé aan de aftrap stonden), maar kwam niet meer tot scoren.

De Bruyne is dé draaischijf bij City, maar na een uur werd hij naar de kant gehaald. Coach Guardiola kon de superlatieven niet in de kast houden: "Ederson was goed, maar het was de artiest De Bruyne die show stal", zei hij. "Hij was 'amazing'. Als hij in deze vorm zit, is er tegen zijn creativiteit niets te beginnen."