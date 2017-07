Geen geld voor Lierse, maar: Samy koopt extra club ...

Al is het niet meteen geweten of en hoeveel geld hij heeft uitgegeven voor een nieuw speeltje in de vorm van Ergotelis.

Het Laatste Nieuws laat weten dat Samy die Griekse tweedeklasser heeft overgenomen. Het team speelt zijn thuismatchen op Kreta.

Is het een nieuw teken aan de wand dat de Lierse-voorzitter echt af wil van zijn Belgische club om zich op andere projecten te gaan storten? Dat is alvast de vrees bij supporters en achterban op het Lisp.