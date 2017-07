Jonge doelman stopt strafschop in Jupiler Pro League: "Zat maar 1 ding in mijn hoofd"

"Dat was het enige wat ik toen dacht: ik moet hem pakken. Er zat maar 1 ding in mijn hoofd. Natuurlijk is het mooi als je hem dan kan stoppen", aldus Louis Bostyn.

De gestopte elfmeter was ook een omslagpunt: "We hadden het daar moeilijk kunnen krijgen", aldus Davy De fauw. "We komen daar goed weg", besefte ook coach Dury.

En dus heeft Bostyn nu weer wat vertrouwen getankt. "Het foutje van vorige week? Dat moest ik zo snel mogelijk vergeten. Het is mooi dat de coach het vertrouwen in mij behield. Of Bossut nog lang out is? Ik ben geen dokter."