Manchester United haalt nieuwe middenvelder binnen (met gevolgen voor Fellaini en Dendoncker)

Matic werd al een hele zomer gelinkt aan Manchester United, maar nu is het prijs. De Servische verdedigende middenvelder slaagde voor zijn medische testen en is al te zien in een shirt van zijn nieuwe club. Enkel op de officiële bevestiging is het nog heel even wachten, meldt Sky Sports.

Bezet!

Zaterdag verklaarde Turkse topclub Galatasaray dat ze heel dicht bij Marouane Fellaini staan. Met de komst van Matic zakt de Rode Duivel wellicht nog lager in de pikorde, dus zou een transfer wel een optie kunnen zijn.

Daarnaast zal Man Utd waarschijnlijk ook de piste van Leander Dendoncker lossen. Naar verluidt had het ongeveer 30 miljoen euro over voor de uitblinker van Anderlecht, maar dringend zal dat nu niet meer zijn.