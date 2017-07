OFFICIEEL: Jeugdproduct van Barcelona strijkt neer in de Pro League

Marc Valiente, jeugdproduct van Barcelona, tekent bij KAS Eupen

Dat de verdediging van Eupen nog niet is wat het moet zijn, werd zaterdag op pijnlijke wijze duidelijk in de pandoering tegen Zulte Waregem (0-5). Maar een dag later kondigen de Oostkantonners al meteen versterking aan.