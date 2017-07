Fellaini Ã©n Lukaku bewijzen hun kunnen voor Manchester United

In een gesloten en felbevochten eerste helft was het wachten tot Marouane Fellaini in zijn gekende stijl een bal tegen de touwen wist te koppen, meteen ook de ruststand.

Na de koffie was het aan flink wat nieuwe spelers om zich te laten zien, waarbij ook Romelu Lukaku. Na nog geen drie minuten op het veld kopte hij een corner binnen: 2-0.

Dat doelpunt kwam er bovendien op assist van Andrea Pereira - nog zo'n wonderkind met Belgische roots, al koos hij voor Brazilië.