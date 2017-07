EÃ©n probleem in de doelmannenkwestie bij Anderlecht alvast opgelost: "Met de rest hou ik me niet bezig"

In de voorbereiding acteerde Sels vrij onzeker, iets wat we van hem niet gewend zijn. Maar in de eerste match tegen Antwerp stond hij er wel. Dominant in zijn doelgebied, heersend in de lucht. "Wij moeten de nul houden en meer kunnen we niet doen. Het is belangrijk voor mij om aanvallend te keepen, maar ik ben dat gewend van bij Newcastle."

De nummer 1 ligt dus vast. Met wat er achter hem gebeurt, houdt hij zich amper bezig. "Ik focus op mezelf en laat me niet afleiden. Ook op training doe ik mijn ding. Ik moet nu naar mezelf kijken, de rest hou ik me niet mee bezig", aldus Sels.