Opnieuw gevecht aan de Mersey: 'Liverpool Ã©n Everton jagen op zelfde spits'

Max Kruse, destijds nog bij Wolfsburg in de Champions League tegen AA Gent (foto), maar intussen actief bij Werder Bremen, wil immers zijn ploeg verlaten. De 29-jarige zou eens zijn kans in het buitenland willen wagen.

Hij wil immers zijn vijftien competitiedoelpunten van vorig seizoen maar wat graag verzilveren met een lucratief contract in Engeland. Kruse moet zo'n 18 miljoen euro kosten.

Vliegtuigticket naar Liverpool, maar welke ploeg?

We zijn alvast benieuwd of het nu de blauwe of rode kant van Liverpool wordt die het gaat halen. Beide teams willen maar wat graag de Duitser aan hun selectie toevoegen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.