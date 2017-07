Lombaerts baalde als een stekker: "Die eerste match terug in BelgiÃ« blijft je altijd bij, en dan zoiets"

Lombaerts baalde als een stekker: "Die eerste match terug in België blijft je altijd bij, en dan zoiets"

door Sander De Graeve vanuit Oostende

door

Nicolas Lombaerts had zich zijn terugkeer anders voorgesteld

Foto: © photonews

Een 0-1 nederlaag tegen Moeskroen is niet wat Nicolas Lombaerts in gedachten had als grote terugkeer op de Belgische velden. De centrale verdediger was erg teleurgesteld met de zwakke prestatie.