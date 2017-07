Waasland-Beveren snoept Genk dure punten af en toch: "Op dit moment overheerst teleurstelling"

Geen stunt van formaat, maar wel een knap resultaat voor Waasland-Beveren op de openingsspeeldag. Toch was Clement zelf teleurgesteld. "Welk gevoel er overheerst? Dat is op dit moment teleurstelling", bekent Clement. "Ik ben zeker trots op de prestatie van de jongens, maar er zat gewoon veel meer in."

"We moeten nog leren om zulke wedstrijden te leren winnen", gaat Clement verder. "De voorbije weken zag je in de voorbereiding al dat er potentieel is in deze groep. En dit is een groep die vorig jaar moest vechten om in 1A te blijven."

Inkomende transfers

Het was de voorbije weken stil aan de Freethiel wat de transfers betreft. De nieuwe T1 hoopt nog op enkele versterkingen. "Daar zijn we al even mee bezig. Als we nog enkele versterkingen halen, kunnen we een goed seizoen spelen", besluit Clement.