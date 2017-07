Vruchtenloos wachten op Onyekuru: Weiler komt met opvallende verklaring

Weiler had na de wedstrijd een opvallende verklaring waarom hij Onyekuru niet gebruikte om iets te forceren. "Er was geen nood aan een tweede aanvaller, want we kregen genoeg volk in de box", aldus de Zwitserse trainer.

Daarmee geeft hij aan dat hij Onyekuru meer als concurrent voor Teodorczyk ziet dan als een optie op de flanken. Al speelde de Nigeriaan daar wel heel het vorige seizoen bij Eupen. Maar Weiler zijn systeem is ook helemaal gebaseerd op een grote, sterke spits voorin. Dus alleen vooraan gaat hij Onyekuru ook niet meteen zetten.

Posities ingenomen

En ja, het dreigt wel ergens een probleem te worden, want door het overtal aan centrale middenvelders moet Hanni al naar de flank. Een optie voor Chipciu, die vrijdag niet echt overtuigde, is mogelijk. Maar die ligt dan weer in de bovenste schuif bij Weiler.