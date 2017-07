Blunder van Mechelse aanvoerder levert Standard een punt op: "Ik neem de verantwoordelijkheid helemaal op mij"

"Er is toch een bepaalde ontgoocheling", opent Seth De Witte. "We beginnen goed en scherp aan de wedstrijd, maar daarna speel ik te kort terug. Maar iedereen bleef knokken en erin geloven. Het was nog een vrije aangename wedstrijd, al bleven echte kansen uit. We hebben getoond dat we klaar zijn voor deze competitie."

'Alleen op de wereld'

De tegengoal kwam er na een blunder van De Witte. "Dan sta je alleen op de wereld. Ik moet mezelf daar niet achter verschuilen. Ik ben oud en volwassen genoeg, dus ik neem de verantwoordelijkheid helemaal op mij. Die fout mocht niet gebeuren. Ik ben niet het type dat excuses zoekt. Punt aan de lijn."

Toch was dit een hoopgevende prestatie voor wat er nog komen zal. "Er zijn een paar jongens vertrokken, maar er zijn ook doelgerichte transfers gebeurd. In dat opzicht hebben we een stap vooruit gezet. We moeten voortbouwen op vorig seizoen en nog iets beter doen", is De Witte ambitieus.