'Menselijke ketting' Standard werkt op lachspieren: "Beetje gay is okay", "Lijkt kleuterschool wel" en "Als we samen gaan kamperen ..."

Bij de standaardsituaties van de thuisploeg trokken de spelers van Standard een menselijke ketting op. "Een beetje zoals in de kleuterklas", liet Gert Verheyen zich ontvallen op PlaySports.

Na de pauze maakte arbiter Lawrence Visser een paar keer bovendien duidelijk dat je met zo'n ketting geen mensen mag tegenhouden.

Op dat moment was het hek echter al van de dam. Ook op de sociale media waren de reacties er allerminst naast. "Als we samen gaan kamperen", klonk het.

Als we samen gaan kamperen! In het bos of op het plein, Dan klinkt het wel duizend keren Vrolijke vrienden, dat zijn wij! #kvmSTA pic.twitter.com/FRVr1TcTGq

Wie zegt dat homoseksualiteit taboe is in het voetbal?! Beetje gay is wel okay #KVMsta pic.twitter.com/4SwLKEr9F2