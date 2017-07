Gloednieuw STVV legde meteen titelkandidaat AA Gent over de knie: "De buitenwereld verwachtte dit niet, maar..."

"Voor de buitenwereld was dit misschien een verrassing, maar wij geloofden er wel in", reageerde doelpuntenmaker Igor Vetokele na afloop. "We wisten waar we mee bezig zijn."

Bloed, zweet en tranen zijn de waarden waar STVV voor staat - Steven De Petter

"Weinig mensen hadden dit verwacht, want Gent was toch danig versterkt", pikte aanvoerder Steven De Petter in. "De eerste helft verliep moeizaam, maar we zijn er met veel druk naar voren voor blijven gaan. Dat zorgde voor enthousiasme bij de fans."

"Met bloed, zweet en tranen", grapte De Petter, die een bebloede lip aan een stevig duel overhield, nog. "Dat zijn de waarden waar STVV voor staat."