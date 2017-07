DÃ© ideale oplossing? Terugkeer naar de Premier League in de maak voor Vermaelen

Dé ideale oplossing? Terugkeer naar de Premier League in de maak voor Vermaelen

Thomas Vermaelen is al enkele jaren zoekende. Hij keerde deze zomer terug van een mislukte uitleenbeurt bij AS Roma, maar lijkt ook in Barcelona geen zekere toekomst te hebben. Beter verhuizen?