Kaminski wint concurrentiestrijd: "Ik heb het al te veel meegemaakt, nooit meer!"

Kaminski haalde onder meer een schitterende vrije trap van Lukebakio onder zijn lat weg. "Die redding houdt ons misschien wel in de match ja. Maar spijtig dat we die vermijdbare penalty tegenkregen. Want in de tweede helft had Penneteau toch meer werk dan ik", aldus de goalie.

Vooraf werd er druk gespeculeerd wie er nu in doel zou staan: Kaminski of Bruzzese. Anastasiou koos dus voor de eerste. "Ik heb dat ook allemaal gelezen", knikte Kaminski. "Ik kende een goeie voorbereiding en ik ging ervan uit dat ik ging spelen, maar het blijft de keuze van de coach. Ik heb al te veel ervaring met op de bank te zitten. Dat wil ik nooit meer meemaken."