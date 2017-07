Speelt Anderlecht zijn topspits dan toch nog kwijt? 'Miljoenenbod in de maak'

De meeste interesse (van Sevilla en clubs uit Engeland) in Teodorczyk droogde op de voorbije weken, waardoor een verlengd verblijf bij Anderlecht in de lijn der verwachtingen leek te liggen.

Maar in Turkije maken ze zich nu sterk dat Fenerbahçe absoluut werk wil maken van de Poolse targetspits, een absolute topschutter.

Het valt nog af te wachten of Anderlecht zijn spits zonder slag of stoot wil laten vertrekken, maar een miljoenenbod is alvast op komst.